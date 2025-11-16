У ніч на 16 листопада російські окупанти знову завдали ударів по енергооб’єктах Одещини. Фахівці вже приступили до відновлювальних робіт.

Про це повідомляє Міненергетики.

"Цієї ночі ворог знову завдавав ударів по енергооб’єктах Одещини. У регіоні є знеструмлення. Рятувальники ДСНС та енергетики вже приступили до відновлювальних робіт", — ідеться у повідомленні.

Фото: Одеська ОВА

За інформацією Одеської ОВА, у постраждалому районі розгорнуті пункти незламності. Об’єкти життєзабезпечзпечення та критична інфраструктура переведені на резервне живлення.

Фото: Одеська ОВА

"Ворог продовжує цілеспрямовано бити по цивільній інфраструктурі півдня Одещини. Попри активну роботу ППО, цієї ночі ударними безпілотниками знову пошкоджені обʼєкти енергетики, у тому числі сонячна електростанція. Пожежі, що виникли, оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС. На щастя, обійшлося без жертв", — наголосив очільник ОВА Олег Кіпер.