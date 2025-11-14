Міненерго: станом на ранок є знеструмлення на Донеччині, Київщині, Одещині

Відключення сьогодні будуть у більшості регіонів України.

Унаслідок російських ударів сьогодні, 14 листопада, є знеструмлення на Донеччині, Київщині та Одещині.

Про це розповіли у Міненерго.

"В кінці минулої та на початку поточної доби ворог завдав ракетно-дронових ударів по енергетичних об’єктах у кількох областях. Внаслідок атак на ранок залишаються знеструмленими споживачі на Донеччині, Київщині та Одещині. Енергетики оперативно виконують відновлювальні роботи на пошкоджених об’єктах", – зазначили у міністерстві.

Сьогодні графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу застосовуються з 00:00 до 23:59 у більшості регіонів України.

Актуальні графіки розміщують на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.

Споживачів закликають раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.