Уряд доручив провести перевірку всіх найбільших державних підприємств

Крім того, Державна аудиторська служба проведе державний фінансовий контроль великих підприємств держсектору.

Уряд доручив провести перевірку всіх найбільших державних підприємств
засідання уряду
Фото: kmu.gov.ua

Кабмін доручив провести комплексну перевірку всіх найбільших державних підприємств, зокрема, у сфері енергетики та оборонної промисловості. 

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Особливу увагу приділять прозорості закупівель і фінансового контролю. 

«Наглядові ради компаній «Нафтогаз», «Укроборонпром», «Укрзалізниця», «Укргідроенерго» та державних банків мають у межах своїх повноважень здійснити аналіз діяльності виконавчих органів компаній. У разі виявлення порушень — вжити додаткових заходів для посилення контролю та проінформувати Уряд. А також забезпечити належне та невідкладне реагування на повідомлення від правоохоронних органів щодо правопорушень стосовно посадових осіб цих акціонерних товариств», - зазначила Свириденко.

Вона додала, що у той ще час Державна аудиторська служба проведе державний фінансовий контроль великих підприємств держсектору. «Зокрема щодо ефективного використання бюджетних коштів і достовірності фінансової звітності», - зауважила Свириденко.
