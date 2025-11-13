Уряд доручив провести перевірку всіх найбільших державних підприємств

Кабмін доручив провести комплексну перевірку всіх найбільших державних підприємств, зокрема, у сфері енергетики та оборонної промисловості.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Особливу увагу приділять прозорості закупівель і фінансового контролю.

«Наглядові ради компаній «Нафтогаз», «Укроборонпром», «Укрзалізниця», «Укргідроенерго» та державних банків мають у межах своїх повноважень здійснити аналіз діяльності виконавчих органів компаній. У разі виявлення порушень — вжити додаткових заходів для посилення контролю та проінформувати Уряд. А також забезпечити належне та невідкладне реагування на повідомлення від правоохоронних органів щодо правопорушень стосовно посадових осіб цих акціонерних товариств», - зазначила Свириденко.

Вона додала, що у той ще час Державна аудиторська служба проведе державний фінансовий контроль великих підприємств держсектору. «Зокрема щодо ефективного використання бюджетних коштів і достовірності фінансової звітності», - зауважила Свириденко.