Свириденко: уряд терміново відсторонює від роботи віце-президента Енергоатома Якоба Хартмута

Також відсторонили Басова та інших фігурантів антикорупційних розслідувань.

Свириденко: уряд терміново відсторонює від роботи віце-президента Енергоатома Якоба Хартмута
засідання уряду
Фото: Юлія Свириденко

Уряд ухвалив низку рішень для перезапуску менеджменту НАЕК «Енергоатом».

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, Кабмін вирішив терміново відсторонити від роботи віце-президента, члена правління Якоба Хартмута.

Тимчасовий виконувач обовʼязків голови правління має також відсторонити головного консультанта президента НАЕК Дмитра Басова, який отримав підозру від НАБУ і САП. Крім того, це стосується і працівників, причетність до вчинення злочинів яких наразі перевіряють правоохоронні органи.

У перелік потрапили директор із фінансів та бюджетування,  директора із правового забезпечення та керівник відокремленого підрозділу «Централізовані закупівлі».

«Якщо у ході розслідування НАБУ буде виявлена причетність інших працівників до вчинення злочину, т.в.о. голови правління зобовʼязаний їх відсторонити та сприяти у розслідування щодо цих осіб», - наголосила Свириденко.

  • Дмитро Басов отримав підозру у справі про корупцію в обороні та енергетиці за підсумками розслідування НАБУ.
  • Вищий антикорсуд на засіданні 12 листопада відправив підозрюваного під варту з можливістю застави в 40 млн гривень. 
  • 10 листопада антикорупційні органи заявили про викриття масштабної корупційної схеми. Енергетична частина стосується схеми відкатів у 10-15 % з кожного контрагента. Тобто всі постачальники послуг і товарів для "Енергоатому" були змушені платити цей відсоток від суми контракту, інакше їм погрожували не платити і позбавити їх статусу постачальника.
  • Докладніше про скандал читайте в матеріалі LB.ua «Операція «Мідас»: НАБУ і САП викрили мільйонні схеми в енергетиці».
