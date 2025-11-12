Свириденко: уряд терміново відсторонює від роботи віце-президента Енергоатома Якоба Хартмута

Також відсторонили Басова та інших фігурантів антикорупційних розслідувань.

Уряд ухвалив низку рішень для перезапуску менеджменту НАЕК «Енергоатом».

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, Кабмін вирішив терміново відсторонити від роботи віце-президента, члена правління Якоба Хартмута.

Тимчасовий виконувач обовʼязків голови правління має також відсторонити головного консультанта президента НАЕК Дмитра Басова, який отримав підозру від НАБУ і САП. Крім того, це стосується і працівників, причетність до вчинення злочинів яких наразі перевіряють правоохоронні органи.

У перелік потрапили директор із фінансів та бюджетування, директора із правового забезпечення та керівник відокремленого підрозділу «Централізовані закупівлі».

«Якщо у ході розслідування НАБУ буде виявлена причетність інших працівників до вчинення злочину, т.в.о. голови правління зобовʼязаний їх відсторонити та сприяти у розслідування щодо цих осіб», - наголосила Свириденко.