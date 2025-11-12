Свириденко: уряд терміново відсторонює від роботи віце-президента Енергоатома Якоба Хартмута

Уряд ухвалив низку рішень для перезапуску менеджменту НАЕК «Енергоатом».
Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
За її словами, Кабмін вирішив терміново відсторонити від роботи віце-президента, члена правління Якоба Хартмута.
Тимчасовий виконувач обовʼязків голови правління має також відсторонити головного консультанта президента НАЕК Дмитра Басова, який отримав підозру від НАБУ і САП. Крім того, це стосується і працівників, причетність до вчинення злочинів яких наразі перевіряють правоохоронні органи.
Ольга Кошарна, експертка з ядерної безпеки: «Москва роками керувала нашою енергетикою через своїх агентів»
У перелік потрапили директор із фінансів та бюджетування, директора із правового забезпечення та керівник відокремленого підрозділу «Централізовані закупівлі».
«Якщо у ході розслідування НАБУ буде виявлена причетність інших працівників до вчинення злочину, т.в.о. голови правління зобовʼязаний їх відсторонити та сприяти у розслідування щодо цих осіб», - наголосила Свириденко.
- Дмитро Басов отримав підозру у справі про корупцію в обороні та енергетиці за підсумками розслідування НАБУ.
- Вищий антикорсуд на засіданні 12 листопада відправив підозрюваного під варту з можливістю застави в 40 млн гривень.
- 10 листопада антикорупційні органи заявили про викриття масштабної корупційної схеми. Енергетична частина стосується схеми відкатів у 10-15 % з кожного контрагента. Тобто всі постачальники послуг і товарів для "Енергоатому" були змушені платити цей відсоток від суми контракту, інакше їм погрожували не платити і позбавити їх статусу постачальника.
- Докладніше про скандал читайте в матеріалі LB.ua «Операція «Мідас»: НАБУ і САП викрили мільйонні схеми в енергетиці».