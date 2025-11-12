Підласа: ЄС може у четвер перерахувати Україні транш у розмірі 6 млрд євро

Завтра, 13 листопада, Україна очікує на черговий транш від Євросоюзу.

Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.

«Поспілкувались сьогодні з делегацією EC FIN (директорат Єврокомісії, який опікується ERA loans і «репараційним кредитом») - Стефані Паміс, Х’юго Ферраданс Рамонде та колегами з Представництва ЄС. З хороших новин - очікуємо, що наступний транш прямої бюджетної допомоги надійде за планом, орієнтовно у четвер. Мова йде про 4,1 млрд євро в рамках ERA loans і 1,9 млрд євро в рамках Ukraine Facility. Відповідно, ризиків щодо фінансування військових і соціально-гуманітарних видатків немає», - розповіла депутатка.

Підласа додала, що триває робота над так званим репараційним кредитом, але «потрібне політичне рішення Євроради (тобто усіх країн-членів)».

«Я ще раз підкреслила, що потреба в новій допомозі від ЄС виникне вже в кінці І кварталу 2026, в першу чергу для фінансування невійськових видатків. Але ми також наполягаємо на можливості використання «репараційного кредиту» для потреб оборони через бюджет (в тому числі на виплати військовим). В Брюсселі обговорюється, що надання «репараційного кредиту» буде супроводжуватись умовами щодо продовження і посилення реформ», - зауважила депутатка.