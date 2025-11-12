Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Про оборону Покровська-Мирнограда
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Підласа: ЄС може у четвер перерахувати Україні транш у розмірі 6 млрд євро

Також триває робота над так званим репараційним кредитом.

Підласа: ЄС може у четвер перерахувати Україні транш у розмірі 6 млрд євро
голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа
Фото: facebook.com/roksolana.pidlasa/

Завтра, 13 листопада, Україна очікує на черговий транш від Євросоюзу.

Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.

«Поспілкувались сьогодні з делегацією EC FIN (директорат Єврокомісії, який опікується ERA loans і «репараційним кредитом») - Стефані Паміс, Х’юго Ферраданс Рамонде та колегами з Представництва ЄС. З хороших новин - очікуємо, що наступний транш прямої бюджетної допомоги надійде за планом, орієнтовно у четвер. Мова йде про 4,1 млрд євро в рамках ERA loans і 1,9 млрд євро в рамках Ukraine Facility. Відповідно, ризиків щодо фінансування військових і соціально-гуманітарних видатків немає», - розповіла депутатка.

Підласа додала, що триває робота над так званим репараційним кредитом, але «потрібне політичне рішення Євроради (тобто усіх країн-членів)».

«Я ще раз підкреслила, що потреба в новій допомозі від ЄС виникне вже в кінці І кварталу 2026, в першу чергу для фінансування невійськових видатків. Але ми також наполягаємо на можливості використання «репараційного кредиту» для потреб оборони через бюджет (в тому числі на виплати військовим). В Брюсселі обговорюється, що надання «репараційного кредиту» буде супроводжуватись умовами щодо продовження і посилення реформ», - зауважила депутатка.
