Економічна правда: уряд ініціює санкції проти Міндіча

За даними джерел "Економічної правди" в уряді, Кабінет міністрів зробить подання до Ради нацбезпеки і оборони про застосування санкцій проти бізнесмена Тімура Міндіча, який є співвласником "Студії «Квартал 95»" і фігурує в розслідуванні корупції в енергетиці.

Відповідне рішення уряд ухвалив сьогодні. Якщо РНБО це подання схвалить, то обмежувальні заходи ввести в дію повинен президент.

Крім Міндіча, санкції хочуть застосувати проти ще одного фігуранта справи "Мідас", Цукермана. За даними журналістів, обидва вони виїхали за кордон.

Міндіча називають організатором схеми, за якою всі контрагенти "Енергоатому" були змушені платити 10-15 % відкатів від суми контрактів. Також у НАБУ говорили, що корупція була не лише в енергетиці, а й в оборонному секторі. Про цю частину офіційно даних поки немає.

Тимур Міндіч виїхав з України вночі, за кілька годин до того, як НАБУ прийшло до нього з обшуками.

Двом підозрюваним, ексраднику міністра енергетики Германа Галущенка Ігорю Миронюку та виконавчому директору з фізичного захисту "Енергоатому" Басову, сьогодні обрали запобіжні заходи – утримання під вартою з можливістю вийти під заставу. В випадку Миронюка це 126 млн, Басова – 40 млн.

Також підозру оголосили колишньому віцепрем'єрму Олексію Чернишову.