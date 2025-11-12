Укренерго: завтра в більшості регіонів упродовж доби будуть відключення світла

Завтра, 13 листопада, у більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання обсягом від 2 до 4 черг.
Про це інформує НЕК "Укренерго".
"Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", — ідеться в повідомленні.
Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:
Графіки погодинних відключень: з 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 4 черг;
Графіки обмеження потужності: з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.
Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.
Громадян закликають стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго. А коли електроенергія з’являється — споживати її ощадливо.
- Ситуація в енергосистемі України після масованої атаки РФ у ніч на 8 листопада залишається складною. Вчорашня атака стала однією з найважчих для енергетичного сектору за весь час повномасштабної війни. Енергетикам потрібен час для відновлення енергосистеми. Найскладніша ситуація у Харківській, Сумській та Полтавській областях.