Міністерка енергетики Гринчук написала заяву про відставку

Міністерка енергетики Світлана Гринчук повідомила, що написала заяву про відставку.
Фото документа вона оприлюднила на своїй фейсбук-сторінці.
«У межах моєї професійної діяльності не було жодних порушень законодавства. Таких фактів не може існувати в принципі», - заявила посадовиця.
Вона додала, що «щодо домислів, які стосуються моїх особистих стосунків – будь-які спекуляції на цю тему недоречні».
- Гринчук фігурує в матеріалах розслідування антикорупційних органів щодо корупції в енергетиці та обороні України. Детальніше про скандал читайте в матеріалі LB.ua "Операція «Мідас»: НАБУ і САП викрили мільйонні схеми в енергетиці".
- Під час засідання ВАКС 12 листопада прокурор зачитав інформацію про те, що, згідно з протоколом візуального спостереження, міністерка енергетики щонайменше тричі ночувала у міністра юстиції Германа Галущенка.
- Того ж дня Володимир Зеленський доручив уряду відправити у відставку і Галущенка, і Гринчук.