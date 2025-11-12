Про оборону Покровська-Мирнограда
Міністерка енергетики Гринчук написала заяву про відставку

"У межах моєї професійної діяльності не було жодних порушень законодавства", - заявила посадовиця.

Фото: ukrinform.ua

Міністерка енергетики Світлана Гринчук повідомила, що написала заяву про відставку.

Фото документа вона оприлюднила на своїй фейсбук-сторінці.

«У межах моєї професійної діяльності не було жодних порушень законодавства. Таких фактів не може існувати в принципі», - заявила посадовиця.

Вона додала, що «щодо домислів, які стосуються моїх особистих стосунків – будь-які спекуляції на цю тему недоречні». 

  • Гринчук фігурує в матеріалах розслідування антикорупційних органів щодо корупції в енергетиці та обороні України. Детальніше про скандал читайте в матеріалі LB.ua "Операція «Мідас»: НАБУ і САП викрили мільйонні схеми в енергетиці".
  • Під час засідання ВАКС 12 листопада прокурор зачитав інформацію про те, що, згідно з протоколом візуального спостереження, міністерка енергетики щонайменше тричі ночувала у міністра юстиції Германа Галущенка.
  • Того ж дня Володимир Зеленський доручив уряду відправити у відставку і Галущенка, і Гринчук.
