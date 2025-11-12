Міністерка енергетики Гринчук написала заяву про відставку

"У межах моєї професійної діяльності не було жодних порушень законодавства", - заявила посадовиця.

Міністерка енергетики Світлана Гринчук повідомила, що написала заяву про відставку.

Фото документа вона оприлюднила на своїй фейсбук-сторінці.

«У межах моєї професійної діяльності не було жодних порушень законодавства. Таких фактів не може існувати в принципі», - заявила посадовиця.

Вона додала, що «щодо домислів, які стосуються моїх особистих стосунків – будь-які спекуляції на цю тему недоречні».