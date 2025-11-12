Про оборону Покровська-Мирнограда
ГоловнаСуспільствоПодії

Свириденко анонсувала санкції проти Міндіча і Цукермана

Вони – фігуранти операції НАБУ «Мідас».

Свириденко анонсувала санкції проти Міндіча і Цукермана
прем'єр-міністр Юлія Свириденко
Фото: тг-канал Юлії Свириденко

12 листопада Кабмін на позачерговому засіданні ініціював запровадження персональних санкцій проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

«На позачерговому засіданні Кабінет Міністрів України на підставах, визначених Законом України «Про санкції», вніс на розгляд Ради національної безпеки та оборони України пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тимура Міндіча та Олександра Цукермана», - ідеться в дописі глави уряду у соцмережах.

Міндіч і Цукерман – одні з фігурантів операції антикорупційних органів під назвою «Мідас».

  • Детальніше про розслідування читайте у матеріалі LB.ua "Операція «Мідас»: НАБУ і САП викрили мільйонні схеми в енергетиці".
  • Наразі підозри отримали бізнесмен, за даними журналістів, це Тимур Міндіч, ексрадник Германа Галущенка, коли той очолював Міненерго, Ігор Миронюк, виконавчий директор з фізичного захисту "Енергоатому" Дмитро Басов та четверо працівників бекофісу, які легалізовували кошти.
  • Також підозру отримав колишній віцепрем'єр Олексій Чернишов. 
  • міністра юстиції Германа Галущенка 12 листопада вранці відсторонили від посади. 
  • Прокурор САП напередодні також зробив заяву щодо зв’язку Міндіча і Секретаря РНБО Рустема Умєрова на судовому засіданні з обрання запобіжного заходу Ігореві Миронюку.
  • Умєров, до речі, перебуває з візитом у Туреччині. Після заяви прокурора САП Секретар РНБО заперечив вплив на нього «якихось осіб».
﻿
