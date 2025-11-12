Свириденко анонсувала санкції проти Міндіча і Цукермана

12 листопада Кабмін на позачерговому засіданні ініціював запровадження персональних санкцій проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

«На позачерговому засіданні Кабінет Міністрів України на підставах, визначених Законом України «Про санкції», вніс на розгляд Ради національної безпеки та оборони України пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тимура Міндіча та Олександра Цукермана», - ідеться в дописі глави уряду у соцмережах.

Міндіч і Цукерман – одні з фігурантів операції антикорупційних органів під назвою «Мідас».