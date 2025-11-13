До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
ГоловнаСуспільствоПодії

На Київщині у квартирі вибухнув зарядний пристрій, постраждала родина

Сильне задимлення під’їзду заблокувало мешканців багатоповерхівки.

У селі Новосілки на Київської області через вибух зарядного пристрою у квартирі постраждала родина з двома дітьми.

Про це повідомили у ДСНС.

Внаслідок вибуху виникла пожежа. Сильне задимлення під’їзду заблокувало мешканців багатоповерхівки.

Рятувальники деблокували двері, евакуювали з будинку 62 мешканців, вивели на свіже повітря постраждалу родину та передали медикам.

Двоє дітей і батько госпіталізовані до лікарні з попереднім діагнозом “отруєння продуктами горіння”.

Рятувальники закликали дотримуватися правил безпеки під час користування альтернативними джерелами електроенергії.
