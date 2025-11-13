У селі Новосілки на Київської області через вибух зарядного пристрою у квартирі постраждала родина з двома дітьми.

Про це повідомили у ДСНС.

Внаслідок вибуху виникла пожежа. Сильне задимлення під’їзду заблокувало мешканців багатоповерхівки.

Рятувальники деблокували двері, евакуювали з будинку 62 мешканців, вивели на свіже повітря постраждалу родину та передали медикам.

Двоє дітей і батько госпіталізовані до лікарні з попереднім діагнозом “отруєння продуктами горіння”.

Рятувальники закликали дотримуватися правил безпеки під час користування альтернативними джерелами електроенергії.