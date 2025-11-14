Росіяни атакували Київ БПЛА та ракетами

Уночі 14 листопада росіяни атакували Київ ударними безпілотниками та ракетами. Повітряні Сили повідомляли про низку швидкісних цілей на столицю.

За словами мера Віталія Кличка, працювали сили протиповітряної оборони. Одразу в декількох районах міста пожежі у житлових багатоповерхових будинках та виклики медиків.

З будинку у Дніпровському районі, де сталося руйнування на нижніх поверхах, евакуйовано 9 людей.

У Шевченківському районі сталися руйнування в адмінбудівлі, у Голосіївському горить медзаклад.

Постраждали 16 людей, п'ятьох госпіталізовано, сереж них вагітну жінку. Один чоловік - у вкрай важкому стані.

За інформацією очевидців, у місті почалися перебої з електропостачанням.

Ворог використав аеробалістичні ракети "Кинджал", випущені з літаків МіГ-31К. Також була інформація про пуски "Калібрів" з акваторії Чорного моря та балістичних ракет з Брянської області.