РФ уночі атакувала Україну трьома "Кинджалами" та 135 ударними БпЛА

Сили ППО знищили дві ракети "Кинджал" та 91 ворожий безпілотник.

Ввечері 14 та уночі 15 листопада росіяни атакували Україну аеробалстичними ракетами "Кинджал" та запустили 135 ударних безпілотників. Сили ППО знищили 2 ракети та 91 дрон.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 15 листопада (з 19:00 14 листопада) противник атакував трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Тамбовської обл., а також 135 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Брянськ – рф, Чауда Гвардійське – ТОТ АР Криму, близько 80 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено дві аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" та 91 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Фото: Повітряні сили

Зафіксовано влучання однієї ракети та 41 ударного БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на чотирьох локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", — наголошують у повітряних силах.