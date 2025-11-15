Лубінець повідомив про імовірний розстріл українських бійців російськими військовими

Російські окупанти імовірно розстріляли двох українських військовослужбовців.

Про це розповів уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"Із соцмереж стало відомо, що ворог ймовірно розстріляв двох українських військовослужбовців на околицях Затишшя", – написав він у телеграмі.

Імовірно, йдеться про населений пункт у Запорізькій області.

Омбудсман зазначив, що це ще один свідомий крок РФ, спрямований на залякування та демонстративне нехтування нормами міжнародного гуманітарного права. За його словами, такі вбивства не є поодинокими випадками, вони "формують системний характер злочинної поведінки держави-агресора".

Лубінець нагадав, що вбивство військовополонених є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій, яке кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

"Я вже направив офіційні листи до МКЧХ та ООН. Міжнародна спільнота повинна негайно реагувати на такі системні грубі порушення з боку Росії", – написав він і додав, що якщо хтось став свідком або має будь-яку інформацію щодо порушення прав громадян України, страт українських військовослужбовців, необхідно негайно повідомити про це на "гарячу лінію" Омбудсмана України за номером 0800501720 та до правоохоронних органів.

Така інформація сприятиме документуванню воєнних злочинів, забезпеченню правового реагування та притягненню винних до відповідальності відповідно до норм міжнародного та національного права.