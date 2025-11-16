Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
У Сумській громаді відновили електропостачання
У Сумській громаді відновили електропостачання

Пошкоджені домогосподарства.

У Сумській громаді відновили електропостачання
Фото: Сумська міськрада

У Сумській громаді відновили електропостачання, яке зникло унаслідок нічної атаки російських безпілотників.

Про це повідомляє Сумська міська рада.

"Сьогодні вночі, близько 01:00, зафіксовано приліт трьох ударних БпЛА типу "Шахед" по території одного зі старостатів Сумської громади. Відомо про одну жінку з гострою реакцією на стрес, інших постраждалих немає", — ідеться у повідомленні.

На місці працює штаб з ліквідації наслідків. Попередньо відомо про пошкодження лінії електропередач і орієнтовно до 15 домогосподарств.

Внаслідок атаки сталося загорання промислової споруди та приватного сараю.

"Без світла були близько 30 житлових будинків. Фахівці "Сумиобленерго" та КП "Міськсвітло" повністю відновили електропостачання до всіх абонентів", — ідеться у повідомленні.

Також відновлене газопостачання.
﻿
