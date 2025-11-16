У Сумській громаді відновили електропостачання, яке зникло унаслідок нічної атаки російських безпілотників.

Про це повідомляє Сумська міська рада.

"Сьогодні вночі, близько 01:00, зафіксовано приліт трьох ударних БпЛА типу "Шахед" по території одного зі старостатів Сумської громади. Відомо про одну жінку з гострою реакцією на стрес, інших постраждалих немає", — ідеться у повідомленні.

На місці працює штаб з ліквідації наслідків. Попередньо відомо про пошкодження лінії електропередач і орієнтовно до 15 домогосподарств.

Внаслідок атаки сталося загорання промислової споруди та приватного сараю.

"Без світла були близько 30 житлових будинків. Фахівці "Сумиобленерго" та КП "Міськсвітло" повністю відновили електропостачання до всіх абонентів", — ідеться у повідомленні.

Також відновлене газопостачання.