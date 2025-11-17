Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Росіяни атакували дроном цивільне авто на Сумщині, загинув чоловік

Прикордоння області постійно знаходиться під ворожими атаками.

Архівне фото
Фото: unn.ua

Учора ворог знову вдарив по цивільній автівці поблизу Великої Писарівки у Сумській області. На жаль, 60-річний водій загинув на місці від отриманих травм.

Про це повідомив голова ОДА Олег Григоров. 

"Це була небайдужа людина, яка робила свій внесок у спільну справу оборони. Такі люди – опора своїх громад і тих, хто захищає область. Війна не вперше боляче торкнулася цієї родини. Щирі співчуття рідним і близьким", - написав він у Telegram.

Григоров наголосив, що кожна така трагедія нагадує, які випробування щодня несуть сім’ї регіону.
﻿
