Росіяни атакували дроном цивільне авто на Сумщині, загинув чоловік

Учора ворог знову вдарив по цивільній автівці поблизу Великої Писарівки у Сумській області. На жаль, 60-річний водій загинув на місці від отриманих травм.

Про це повідомив голова ОДА Олег Григоров.

"Це була небайдужа людина, яка робила свій внесок у спільну справу оборони. Такі люди – опора своїх громад і тих, хто захищає область. Війна не вперше боляче торкнулася цієї родини. Щирі співчуття рідним і близьким", - написав він у Telegram.

Григоров наголосив, що кожна така трагедія нагадує, які випробування щодня несуть сім’ї регіону.