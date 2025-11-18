База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
Війна

Ворог за добу поранив 2 мешканців Донеччини

Загалом за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 139 людей, у тому числі 29 дітей.

Фото: телеграм / Zelenskiy

Ворог за минулу добу поранив 2 мешканців Донеччини. 

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“За 17 листопада росіяни поранили 2 жителів Донеччини”, – йдеться в повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 18 листопада.

Краматорський район. У Райгородку Миколаївської громади пошкоджено лінію електропередач. У Краматорську поранено людину, пошкоджено приватні будинки та промзону. В Андріївці пошкоджено будинок. У Кіндратівці Дружківської громади поранено людину.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 5 будинків.
Теми: , ,
