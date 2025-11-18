Ворог за добу поранив 2 мешканців Донеччини

Ворог за минулу добу поранив 2 мешканців Донеччини.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
“За 17 листопада росіяни поранили 2 жителів Донеччини”, – йдеться в повідомленні.
Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 18 листопада.
Краматорський район. У Райгородку Миколаївської громади пошкоджено лінію електропередач. У Краматорську поранено людину, пошкоджено приватні будинки та промзону. В Андріївці пошкоджено будинок. У Кіндратівці Дружківської громади поранено людину.
Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 5 будинків.