Ворог за добу поранив 2 мешканців Донеччини

Загалом за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 139 людей, у тому числі 29 дітей.

Ворог за минулу добу поранив 2 мешканців Донеччини.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 17 листопада росіяни поранили 2 жителів Донеччини”, – йдеться в повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 18 листопада.

Краматорський район. У Райгородку Миколаївської громади пошкоджено лінію електропередач. У Краматорську поранено людину, пошкоджено приватні будинки та промзону. В Андріївці пошкоджено будинок. У Кіндратівці Дружківської громади поранено людину.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 5 будинків.