СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики

На початку року СБУ розпочала кримінальне провадження за статтею "диверсія", що стосувалося діяльності посадових осіб "Енергоатому".

На засіданні Тимчасової слідчої комісії начальник апарату Голови Служби безпеки України Олег Головаш повідомив про результати роботи служби у справах, що стосуються державної безпеки та енергетичної галузі.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

"У 2020 році було розпочато провадження, матеріали якого… виявлено більшість зв’язків Деркача, у тому числі ознаки його протиправної діяльності, фактично на шкоду державній безпеці", – зазначив Головаш.

За його словами, у 2022 році ці матеріали були скеровані до Офісу Генерального прокурора, а підслідність визначено за НАБУ.

"Відповідно по Деркачу була оголошена підозра за статтею 111, а також 368 пункт 5", – уточнив він.

Контррозвідувальні підрозділи СБУ продовжують роботу у секторі енергетики.

"Тільки за останній рік викрито 76 фактів злочинів, що були скоєні в паливо-енергетичному комплексі", – повідомив Головаш.

На початку 2025 року СБУ розпочала кримінальне провадження за статтею 113 (диверсія), що стосувалося діяльності посадових осіб «Енергоатому» та низки підприємств.

«Було виявлено спроби укладення 96 угод напряму, поза системою Prozorro… реалізація таких угод могла загрожувати тяжкими наслідками для нашої енергетичної сфери», – наголосив він.

Також задокументовано діяльність, спрямовану на постачання комплектуючих до атомних електростанцій Російської Федерації.

"Дев’ять осіб отримали підозри, чотири справи вже скеровані до суду", – повідомив представник СБУ.

Окремо він нагадав про викриття корупційних схем у Міністерстві енергетики.

"Минулого року офіцерами Служби безпеки спільно з колегами НБУ було припинено діяльність заступника міністра енергетики пана Халімона під час спроби отримання півмільйона доларів хабаря", – сказав Головаш.

На завершення він підкреслив: "Служба безпеки продовжує виконувати свої завдання. Більш детально ми готові говорити про окремі аспекти захисту об’єктів енергетичної галузі в рамках закритого засідання".

Водночас він додав, що "сьогоднішній день не можемо коментувати провадження відносно названих сьогодні фігурантів (за справою по плівках Міндича) за урахуванням того, що досудове розслідування не здійснюється слідчою службою".