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Федеральний суд у Нью-Йорку офіційно опублікував обвинувачення проти українського нардепа Деркача

Йому загрожує до 30 років позбавлення волі. 

Федеральний суд у Нью-Йорку офіційно опублікував обвинувачення проти українського нардепа Деркача
Андрій Деркач
Фото: УП

Федеральний суд Брукліна в Нью-Йорку офіційно опублікував обвинувачення проти українського нардепа Андрія Деркача. Він звинувачується у відмиванні коштів і порушенні санкцій, що набули чинності в 2020 році і стосуються втручання Росії в президентські вибори в США. 

Обвинувачення містять сім пунктів, у них йдеться про змову з метою банківського шахрайства та відмивання грошей через купівлю в Штатах нерухомості усупереч санкціям. Про це повідомляє "Європейська правда"

Згідно з даними слідства, Деркач із 2013 року разом зі спільником розробили схему купівлі та утримання двох елітних кондомініумів у Беверлі-Гілз. Вони приховували участь у трансакціях від американських фінансових установ. 

Деркач через банківські і брокерські рахунки в Штатах перевів номінальному власнику кондомініумів приблизно $3,92 млн із зарубіжних рахунків у Латвії та Швейцарії, що належали компаніям на Віргінських островах. 

Потім ці кошти використали для сплати $3,2 млн готівкою юрсобі, яку створив номінальний власник, а решту поклали на брокерський рахунок, відкритий на Деркача, для оплати витрат нерухомості, податків і комуналки. 

Проти Деркача у США почали процедуру конфіскації з метою арешту нерухомості та залишків коштів на рахунках. У разі визнання винним нардепу загрожує до 30 років позбавлення волі. 

Деркач є фігурантом кримінальної справи і в Україні. За даними СБУ, він курував створенням низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати їх для швидкого захоплення України. Нардеп входив до агентурної мережі Головного управління Генштабу Росії (ГРУ). 

Деркач підозрюється у державній зраді і перебуває в розшуку. 

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