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Президента Перу заарештували за звинуваченням у спробі держперевороту через розпуск ним парламенту

Очільницею країни стала віцепрезидентка. 

У Перу президента, лідера лівих Педро Кастільйо заарештували після проголошення йому імпічменту за спробу розпуску Конгресу. Депутати проігнорували указ Кастільйо щодо розпуску і проголосували за його усунення, пише Reuters.

Новою очільницею країни стала 60-річна віцепрезидентка Діна Болуарте. Вона вже склала присягу. Це перша жінка, яка очолила країну.

Болуарте закликала до політичного перемир'я після місяців нестабільності, і сказала, що буде сформовано новий кабінет з усіх політичних сил. 

Державне міністерство повідомило в середу ввечері, що Кастільйо був затриманий і звинувачений у злочинах "повстання" і "змови" за порушення конституційного порядку.

Кастільйо звинучували в корупції, але він відкидав це і спробував розпустити Конгрес. Депутати не погодились розпуститися. І опоненти, і союзники Кастільйо звинуватили його у спробі державного перевороту. Поліція та збройні сили попередили президента, що шлях, яким він обрав спробу розпустити Конгрес, був неконституційним, і поліція заявила, що "втрутилася", щоб виконати свої обов’язки.

Відбулися невеликі вуличні акції протесту. У Лімі десятки людей, які розмахували перуанськими прапорами, раділи поваленню Кастільйо, тоді як в інших частинах столиці та в місті Арекіпа його прихильники марширували та вступали в сутички з поліцією. Один тримав табличку з написом: "Педро, люди з тобою".

Десятки поліцейських зі щитами та пластиковими шоломами були розгорнуті навколо Палацу уряду та Конгресу в Лімі, які були оточені металевими барикадами.

Перу пережило роки політичних потрясінь, коли багатьох лідерів звинувачували в корупції, часті спроби імпічменту та скорочення президентських термінів.

Остання судова битва почалася в жовтні, коли прокуратура подала конституційну скаргу проти Кастільйо за нібито керівництво "злочинною організацією" для отримання прибутку від державних контрактів і за перешкоджання розслідуванням.

Конгрес викликав Кастільйо минулого тижня, щоб відповісти на звинувачення в "моральній неспроможності" керувати.

Кастільйо назвав звинувачення "наклепом" груп, які прагнуть "скористатись і захопити владу, яку люди відібрали у них на виборах".

53-річний лівий вчитель, який став президентом, пережив дві попередні спроби оголосити йому імпічмент з початку свого терміну в липні 2021 року.

Але після спроби в середу розпустити Конгрес його союзники покинули його, і регіональні влади підкреслили необхідність демократичної стабільності.

Нагадаємо, вчитель Кастільйо переміг на виборах президента Перу в червні 2021 року. Його суперниця Кейко Фухіморі без доказів висунула звинувачення у фальсифікації і намагался анулювати частину голосів. 

До Кастільо президента також усували процедурою імпіченту. Обраному у 2018 році президенту Мартіну Віскарра оголосили імпічмент за підозри в хабарництві, після чого в.о. глави держави став Мануель Меріно. 

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