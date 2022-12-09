Комітет 6 січня розглядає надання кримінальних рекомендацій щодо ще 4 осіб, окрім Трампа

Спеціальний комітет Палати представників США, який розслідує штурм Капітолію 6 січня, розглядає можливість надання кримінальних рекомендацій щодо щонайменше чотирьох осіб на додаток до експрезидента Дональда Трампа.

Про це пише CNN з посиланням на джерела.

Йдеться про колишнього главу апарату Білого дому Марка Медоуза, юриста Джона Істмена, колишнього чиновника Міністерства юстиції Джеффрі Кларка та колишнього адвоката Трампа Руді Джуліані.

Комітет офіційно не вирішив пропозиції щодо кого і за які правопорушення надсилати до Міністерства юстиції, повідомили джерела.

Фото: cnn.com

Видання зазначає, що рекомандації будуть значною мірою символічними, оскільки Міністерство юстиції вже провело широке розслідування нападу на Капітолій США та спроб скасувати вибори 2020 року.

Водночас члени Комітету наголосили, що цей крок є способом офіційно зафіксувати свої погляди.

Нагадаємо, члени Комітету вважають, що Дональд Трамп безпосередньо винен у подіях 6 січня: він бездоказово заявляв, що результати президентських виборів сфальсифіковані, і саме після його промови натовп його прихильників вирушив на штурм Капітолію з метою зірвати офіційне визнання Джо Байдена переможцем виборів.

Унаслідок загинули п'ятеро людей і сотні отримали поранення.