Нові санкції ЄС спрямовані проти “промислового комплексу” Росії, - ЗМІ

Крім того, будуть призупинені ліцензії на мовлення низки пропагандистських ресурсів.

Новий санкційний пакет Євросоюзу спямований на галузі, що підтримують військовий потенціал Росії.

Про це повідомляє POLITICO з посиланням на документи, які є у видання.

“Пакет має на меті придушити “зміцнення російського промислового потенціалу” за допомогою розширеного списку зі 169 організацій, що постачають товари, "які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, під санкції підпадають двигуни безпілотників, хімічне та біологічне обладнання, засоби боротьби з масовими заворушеннями та електронні компоненти.

Також ЄС хоче розширити список санкційних товарів для використання в авіаційній та космічній промисловості “включаючи авіаційні двигуни та їх частини”, а також розміщує під нові обмеження “ноутбуки, жорсткі диски, камери та об’єктиви”.

Крім того, будуть призупинені ліцензії на мовлення НТВ/НТВ “Мир”, “Россия 1”, РЕН ТВ і “Первый канал”.

Ще один документ накладає нові обмеження на кілька воєнізованих формувань і організацій, які виступають за перевагу білої раси. Також він накладає санкції на Яна Ігоровича Петровського - командира так званої оперативної групи “Русич”, яка має тісні зв'язки з ПВК “Вагнер”.

Наразі посли ЄС обговорюють список нових санкцій, щоб ухвалити їх цього або на початку наступного тижня. Ці пропозиції мають підтримати всі країни ЄС.

Нагадаємо, премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти впровадження девʼятого пакету санкцій проти Росії. Про це він сказав на зустрічі з послами ЄС.