Хорватія увійде до шенгенської зони з 1 січня 2023 року

Щодо Румунії та Болгарії таке рішення поки не ухвалено через негативну позицію Австрії та Нідерландів.

Країни Європейського союзу схвалили вступ Хорватії до шенгенської зони з наступного року. Це означає відмову від прикордонного та митного контролю на кордоні Хорватії з іншими країнами ЄС.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Про згоду на вступ Хорватії повідомили представники цієї країни в ЄС. Так, повідомлення підтвердила член Єврокомісії Ільва Йогансон. За її словами, щодо Румунії та Болгарії позитивного рішення не ухвалено, хоча на користь їх вступу виступили 25 (а у випадку Румунії 26) країн-членів ЄС із 27. При цьому Хорватія вступила до ЄС пізніше, ніж Румунія та Болгарія.

Австрія та Нідерланди, однак, не зняли свої заперечення, що означає, що з 1 січня Румунія та Болгарія не зможуть стати повноправними учасниками шенгенської зони.

Раніше Єврокомісія та Європарламент підтримали приєднання до шенгенської зони всіх трьох країн.

Хорватія з 1 січня 2023 року приєднається також до зони євро.

Нагадаємо, 16 листопада Рада ЄС отримала офіційну пропозицію від Єврокомісії приєднати Болгарію, Румунію та Хорватію до Шенгенської зони. Наразі в Шенгені перебуває 22 країни.

У лютому президент Франції Емманюель Макрон закликав якнайшвидше реформувати Шенгенську зону у зв'язку з проблемою міграції та загрозою тероризму в Європі.