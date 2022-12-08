Представники МКЧХ повідомили, що відвідали українських та російських військовополонених

Представники Міжнародного комітету Червоного Хреста минулого тижня відвідали українських військовополонених.

Про це повідомила пресслужба МКЧХ.

Зазначається, що цього тижня відбудеться ще одне відвідування.

"Водночас відбулися відвідування російських військовополонених, наступні заплановані на кінець місяця", - йдеться в повідомленні.

Як заявляють у МКЧХ, співробітники зв'язуються з сім'ями військовополонених та передають від них повідомлення. Крім того, військовополоненим привезли книжки, засоби особистої гігієни, ковдри і теплий одяг.

"Такі відвідини важливі для збереження гуманності під час жорстокого міжнародного збройного конфлікту. Ми можемо перевірити, як поводяться з військовополоненими, і передати їхнім сім'ям свіжу інформацію. Я очікую, що ці відвідування покладуть початок регулярнішому доступу до всіх військовополонених", - наголосила президент МКЧХ Мір'яна Сполярич.

Відповідно до Женевської конвенції III, всі військовополонені мають право на регулярні відвідування делегатами МКЧХ. Представники організації повинні мати безперешкодний доступ і можливість зустрічатися з усіма військовополоненими неодноразово і без свідків, де б вони не були.

Нагадаємо, 6 грудня Україна повернула з російського полону ще 60 воїнів, зокрема - захисників Маріуполя.