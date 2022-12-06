Україна повернула з російського полону 60 військовослужбовців: 58 чоловіків і двох жінок.

Про це голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив у Телеграм. Серед звільнених – воїни ЗСУ, Нацгвардії, прикордонники.

"А ми продовжуємо повертати оборонців Маріуполя – у сьогоднішньому «списку 60» їх 34, в тому числі 14 – з «Азовсталі». Є поранені, які отримають всю необхідну допомогу в Україні. Є ті, хто утримувався на російській території, а також ті, хто був у Оленівці", – написав він.

Нагадаємо, що під час попереднього обміну полоненими, що відбувся 1 грудня, додому повернулися пів сотні захисників України. Серед них – захисники Маріуполя, зокрема й утримувані ворогом у колонії в Оленівці.