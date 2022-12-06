З усіх збитих учора ракет 100% припали на роботу IRIS-T і NASAMS, – Ігнат

Тому Україна потребує посилення ППО саме цими ефективними та сучасними системами.

Під час учорашньої масованої ракетної атаки на надані Україні союзниками системи IRIS-T і NASAMS припали всі 100% збитих ворожих ракет.

Тому Україна потребує посилення ППО саме цими ефективними та сучасними системами. Також йдуть переговори щодо постачання американських Patriot, повідомив на брифінгу речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Наслідки від вчорашнього масованого обстрілу вже озвучені органами місцевої влади… Що стосується роботи сил протиповітряної оборони, то всі бачили результати... При великій інтенсивності ведення протиповітряного бою складно точно до однієї одиниці щось підраховувати, тому подається інформація з формулюваннями: «близько» та «понад». Ми закликаємо з розумінням ставитися до неї. Збито понад 60 ракет з понад 70, це цифри, які вражають не лише наш український народ, а й західних партнерів. Бо ППО, яка є в Україні, працює ефективно", – заявив він.

Ігнат наголосив, що вчора найбільш результативно відпрацювали IRIS-T та NASAMS, які збили усі повітряні цілі.

"Тобто 100% цілей були збиті ними. Це результат. Тому іншого шляху немає, треба переходити на цей тип озброєння. Він ефективний, сучасний та буде відповідати вимогам та загрозам. Буде підсилюватися далекобійними засобами, як Patriot. Йде багато розмов, щоб Україна отримала й цей вид озброєння, систему ППО. Наразі кістяком нашої системи залишаються комплекси радянського виробництва", – додав він.

Нагадаємо, учора українські захисники збили 61 з приблизно 70 ракет, випущених росіянами по українській інфраструктурі. Ворог випустив по Україні 70 ракет Х-101, Х-555, Х-22, Х-59, Х-31 П та “Калібр”. Захисники України збили 61. Під ураження потрапили житлові будинки та об’єкти критичної інфраструктури Вінницької, Київської, Миколаївської, Одеської та інших областей нашої держави.

Системи ППО IRIS-T були надані українцям Німеччиною. NASAMS – від США.