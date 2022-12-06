Росія вважатиме учорашні вибухи на двох своїх аеродромах однію з головних стратегічних невдач, – Міноборони Британії

Міністерство оборони Великої Британії прокоментувало вчорашні вибухи на авіабазі Енгельс у Саратівській області та на аеродромі Дягіляєво біля Рязані.

Причини вибухів непідтверджені. Однак якщо Росія розцінить їх як навмисні атаки, вона, можливо, вважатиме їх одними з найбільш стратегічно значущих невдач захисту сил за весь час повномасштабної війни, йдеться у твіттері МО Британії.

За даними відомства, внаслідок вибухів були пошкоджені два важкі бомбардувальники Ту-95 в Енгельсі, а внаслідок вибуху паливного бака в Дягіляєвому загинули три особи.

Місця інцидентів розташовані глибше в Росії, ніж локації попередніх вибухів. Енгельс розташовано на відстані понад 600 км від території, контрольованої Україною.

Енгельс є основною оперативною базою російської авіації дальньої дії на заході Росії, де базується понад 30 важких бомбардувальників. У міністерстві додали, що "ці літаки сприяють ядерному стримуванню Росії, а також часто використовувалися для запуску звичайних крилатих ракет по Україні". Тепер Росія, можливо, тимчасово перемістить бомбардувальники на аеродроми розведення.

Російське командування, ймовірно, намагатиметься виявити та накласти суворі санкції на російських офіцерів, яких вважають відповідальними за допущення інциденту.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 06 December 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/qU1yDl91Au — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 6, 2022

Вранці 5 грудня на аеродромі Енгельс, який є одним із основних місць завдання ударів авіацією по Україні, пролунали вибухи, внаслідок чого були пошкоджені два ворожих стратегічних бомбардувальники. Того ж дня окупанти влаштували нову масовану ракетну атаку на українців. Випустили 70 ракет, 61 з них збили захисники України.