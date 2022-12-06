У російському місті Курськ в районі аеродрому вночі у вівторок, 6 грудня, стався вибух із подальшою пожежею. Влада регіону повідомляє про атаку безпілотника.

Про це повідомив у Telegram губернатор Курської області Роман Старовойт.

"В результаті атаки безпілотника в районі курського аеродрому спалахнув нафтонакопичувач", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок події постраждалих немає. Пожежа локалізується і на місці працюють "усі спецслужби".

Нагадаємо, минулої доби російська армія випустила по території України 70 ракет Х-101, Х-555, Х-22, Х-59, Х-31 П та “Калібр”. Загалом понад 60 ракет окупантів знищено підрозділами ППО Сил оборони України.