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Уночі у російському Курську стався вибух. Губернатор регіону повідомив про атаку безпілотника

Вибух стався в районі аеродрому.

Уночі у російському Курську стався вибух. Губернатор регіону повідомив про атаку безпілотника
Скріншот відео
Фото: Місцеві ЗМІ

У російському місті Курськ в районі аеродрому вночі у вівторок, 6 грудня, стався вибух із подальшою пожежею. Влада регіону повідомляє про атаку безпілотника.

Про це повідомив у Telegram губернатор Курської області Роман Старовойт.

"В результаті атаки безпілотника в районі курського аеродрому спалахнув нафтонакопичувач", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок події постраждалих немає. Пожежа локалізується і на місці працюють "усі спецслужби".

 

Нагадаємо, минулої доби російська армія випустила по території України 70 ракет Х-101, Х-555, Х-22, Х-59, Х-31 П та “Калібр”. Загалом понад 60 ракет окупантів знищено підрозділами ППО Сил оборони України.

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