Деякі крилаті ракети, випущені РФ, були виготовленні через кілька місяців після санкцій, – NYT

Деякі з крилатих ракет, які Росія запустила по цивільній інфраструктурі України наприкінці листопада, були виготовлені через кілька місяців після впроваджених Заходом санкцій. Йдеться про обмеження, спрямовані на позбавлення Москви компонентів, необхідних для виготовлення цієї зброї.

Про це пише The Ney York Times.

Видання зазначає, що такими є висновки одного з найновіших досліджень експертів незалежної групи “Conflict Armament Research”. Група базується у Великобританії і ідентифікує та відстежує зброю та боєприпаси, які використовувалися у війнах.

Кілька експертів прибули до Києва напередодні листопадового обстрілу на запрошення української спецслужби.

Експерти дослідили залишки крилатих ракет Х-101, знайдених у Києві після атаки 23 листопада.

Відповідно до їхнього звіту, одна з ракет була виготовлена цього літа, а інша – після вересня, про що свідчить маркування на озброєнні.

“Те, що Росія продовжує виробляти передові керовані ракети, такі як Х-101, свідчить про те, що вона знайшла способи придбати напівпровідники та інші матеріали попри санкції або що вона мала значні запаси компонентів до початку війни”, – зазначив один з дослідників.

Ney York Times додає, що під час чотирьох попередніх поїздок до Києва після вторгнення дослідники виявили, що майже все сучасне російське військове спорядження, яке вони перевірили, як-от радіостанції з шифруванням і лазерні далекоміри, було виготовлено із західних напівпровідників.

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські війська під час останнього масованого ракетного удару випустили по Україні понад 70 крилатих ракет «Калібр», Х-101/Х-555, Х-59. Сили ППО збили понад 60 ракет.