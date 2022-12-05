Українські війська ППО збили понад 60 російських ракет (оновлено)

Про велику кількість збитих ракет повідомляють у Києві та області, на Полтавщині, Дніпропетровщині.

Українські війська протиповітряної оборони збили десятки ворожих ракет під час масованого удару у понеділок, 5 грудня. Знищена більшість ракет, яка була запущена по Україні.

Про це у відеозверненні у Телеграм заявив президент Володимир Зеленський.

"Хочу подякувати нашим силам ППО, енергетикам. Більшість ракет збили. Енергетики вже почали відновлювати світло. Наш народ ніколи не здається. Слава Україні!", - сказав президент.

Зокрема Київська міська військова адміністрація повідомила про знищення 9 ракет росіян.

"В районі повітряного простору Києва було зафіксовано 10 ракет. Попередньо знищено 9. Інформація уточнюється", - написали у КМВА.

У Полтавській області не було зафіксовано влучань під час ракетної атаки росіян. Збили до 10 ракет.

Про це у Телеграм написав керівник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"Відбій повітряної тривоги! На Полтавщині без прильотів. Сили ППО відпрацювали на повну. Збили до 10 російських ракет. Все буде Україна!", - написав Лунін.

Під час російської ракетної атаки в небі над Дніпропетровською областю було збито 15 ворожих ракет. Ракети були знищені бійцями Повітряного командування "Схід".

Оновлено. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що було збито понад 60 ракет.

Російські війська під час останнього масованого ракетного удару випустили по Україні понад 70 крилатих ракет «Калібр», Х-101/Х-555, Х-59. Сили ППО збили понад 60 ракет.

За попередньою інформацією, пуски 38 крилатих ракет Х-101/Х-555 здійснювались із восьми літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95мс з району Каспійського моря та Волгодонська Ростовської області.

Також противник завдав удару 22-ма крилатими ракетами типу «Калібр» із кораблів Чорноморського флоту.

Крім того, з акваторії Чорного моря Україну атакували дальні бомбардувальники Ту-22м3 трьома крилатими ракетами Х-22, а також винищувачі Су-35 шістьома керованими авіаційними ракетами Х-59 та однією Х-31П.

Нагадаємо, що Росія 5 грудня влаштувала нову масовану ракетну атаку проти України. Вибухи чули в кількох регіонах. У Запорізькій області внаслідок ракетного удару загинули люди.

Внаслідок чергового російського масованого удару по Україні є влучання по енергетичних об'єктах.

Також очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов оприлюднив фото уламків однієї зі збитих в області ракет.