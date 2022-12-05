СБУ викрила "віцемера" окупантів на Донеччині, яка відповідала за депортацію до РФ мешканців Маріуполя і Волновахи

У результаті слідчо-оперативних дій задокументовано незаконну діяльність так званого "заместителя главы администрации города Торез" (українське Чистякове), яка, перебуваючи на "посаді", поширювала кремлівський режим у захопленому місті та допомагала ворогу у незаконному "приєднанні" регіону до складу РФ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Крім того, зрадниця виконувала завдання Москви щодо депортації мешканців окупованих районів Донеччини до країни-агресора", - додають у спецслужбі.

Фото: СБУ

Для цього вона організувала в місті транзитний "перевалочний пункт", який використовували для примусового вивезення українців до віддалених регіонів Росії, зокрема Східного Сибіру і Далекого Сходу.

За даними слідства, поплічницею ворога є мешканка Єнакієвого, яка ще в 2016 році приєдналась до терористичної організації "ДНР".

Згодом її призначили "керуючою справами" місцевої окупаційної адміністрації, а потім "перевели" до окупаційної адміністрації Тореза.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) КК України.

Щоб уникнути правосуддя зловмисниця переховується на тимчасово захопленій території Донеччини. Однак, співробітники СБУ знають про місцезнаходження зрадниці і проводять комплексні заходи для її притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, у вересні представниця США в ООН заявила, що Росія депортувала від 900 000 до 1,6 млн українців. Вона закликала комісію ООН вивчити фільтрацію і примусове зникнення українських громадян.