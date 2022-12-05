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Житомир залишився без електроенергії

Скоро почнеться поступове підключення до енергопостачання невеликої частини міста.

Житомир залишився без електроенергії
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Через ворожі ракетні атаки у сусідніх областях у Житомирі повністю вимкнули світло.

Про це повідомляє у Facebook міський голова Житомира Сергій Сухомлин.

"Поки що прильотів по Житомиру немає, але в сусідні області є. Тому незрозуміло, яка ситуація з електроенергією. Повне відключення", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що незабаром розпочнеться поступове підключення до енергопостачання невеликої частини Житомира, але більша частина міста поки що залишатиметься без електроенергії.

 

Нагадаємо, сьогодні внаслідок чергового російського масованого удару по Україні є влучання по енергетичних об'єктах, введені аварійні відключення світла. 

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