Житомир залишився без електроенергії

Через ворожі ракетні атаки у сусідніх областях у Житомирі повністю вимкнули світло.

Про це повідомляє у Facebook міський голова Житомира Сергій Сухомлин.

"Поки що прильотів по Житомиру немає, але в сусідні області є. Тому незрозуміло, яка ситуація з електроенергією. Повне відключення", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що незабаром розпочнеться поступове підключення до енергопостачання невеликої частини Житомира, але більша частина міста поки що залишатиметься без електроенергії.

Нагадаємо, сьогодні внаслідок чергового російського масованого удару по Україні є влучання по енергетичних об'єктах, введені аварійні відключення світла.