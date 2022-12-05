Унаслідок чергового російського масованого удару по українських енергетичних об'єктах є загиблі і поранені.

Дим на Одесою після атаки 5 грудня.

У понеділок, 5 грудня, наслідком чергового російського масованого удару по Україні стали влучання по енергетичних об'єктах, повідомляє Укренерго.

"Україна переживає восьму масовану ракетну атаку країни-терориста. На жаль, вже є влучання по об'єктах енергетичної інфраструктури та пов'язані з цим аварійні відключення світла", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що диспетчери працюють над утриманням балансу в енергосистемі.

Повітряну тривогу оголосили близько першої години дня спочатку на сході, а потім і в інших областях. Російські ракети по території України запущено з Каспійського та Чорного морів.

У Полтавській області спрацювала протиповітряна оборона.

Над одним із районів Київщини збили ворожу ракету.

Фото: тг-канал Андрія Нєбитова Ворожа ракета збита над одним із районів Київщини

Вибухи пролунали у Запоріжжі. За словами виконувача обов'язків міського голови Анатолія Куртєва, частина з вибухів, які чули запоріжці, це відлуння ворожих прильотів у передмісті. Ще частина – вдала робота Сил протиповітряної оборони.

Згодом стало відомо, що в селі Новософіївка внаслідок російського удару загинули щонайменше двоє людей. Ще двоє зазнали поранень. "Зруйновано декілька приватних будинків, є травмовані", – повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Звуки вибухів чули мешканці Вінниці.

Через масовані ракетні атаки і для запобігання порушенням у роботі об'єднаної енергетичної системи по всій Сумській області застосовано екстрене аварійне відключення.

Світло відключили і на Миколаївщині – через можливість ракетного обстрілу і для зниження навантаження на енергосистему.

В Одесі повністю припинено водопостачання. Відбулося знеструмлення всіх насосних станцій та резервної лінії. Крім того, відключені всі котельні.

На деяких станціях київського метро через велику кількість людей, які використовують підземку як укриття, могла не відбуватись висадка та посадка пасажирів.

Міський голова Віталій Кличко закликав стежити за повідомленнями на станціях з приводу змін у роботі метрополітену та нагадав, що під час повітряної тривоги метро не курсує наземними ділянками.

Нагадаємо, речник Повітряних сил України Юрій Ігнат повідомив, що перша хвиля російських ракетних атак минула, але можливі інші. Однак наразі майже по всій країні лунає відбій повітряної тривоги.