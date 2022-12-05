За колабораціонізм засуджено до п'яти років за ґратами очільника комунального підприємства під час окупації Куп’янська, - ОГ

«Головний комунальник» підписував повідомлення мешканцям окупованого Куп'янська з вимогами оплати комунальних послуг на користь російської влади.

Прокурори у суді довели, що у липні цього року житель Куп'янська погодився на пропозицію окупантів та обійняв псевдопосаду «в.о. керівника КП "Благоустрій міста"» самопроголошеної «ВГА Куп'янского района Харківської області».

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

«Він брав безпосередню участь у нарадах окупаційної адміністрації та погоджував з ними свої рішення. Також «головний комунальник» підписував повідомлення мешканцям окупованого Куп'янська з вимогами оплати комунальних послуг на користь російської влади», - йдеться у повідомленні.

За роботу на ворога «керівник» отримував заробітну плату у російських рублях.

Під час деокупації Куп'янська псевдопосадовця затримали на території Харківської області.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав його винним у колабораціонізмі (ч. 5 ст. 111-1 КК України) та засудив до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала на Харківщині депутата Куп’янської районної ради, який під час окупації забезпечував ворога продовольством. Він регулярно постачав промислові обсяги молочної продукції для потреб загарбників на тимчасово окупованій території сходу України.