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Кім повідомив про другу хвилю ракет (оновлено)

В укриттях слід перебувати до кінця тривоги. 

Кім повідомив про другу хвилю ракет (оновлено)
Фото: facebook.com/borzov.s.s

Голова Миколаївської ОВа віталій Кім попередив про другу хвилю ракет, випущених росіянами по Україні. Відповідне повідомлення у Телеграм він опублікував о 15:06.

Про те, що в небі над Україною під час тривоги була помічена велика кількість російських ракет, спершу повідомив у Телеграм голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

"У небі над Україною багато ракет! Залишайтесь в укриттях! Віримо у ЗСУ!" – написав він о 13:52.

Над Одеською і Миколаївською областях спершу спостерігалось мінімум по чотири ракети, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Протиповітряна оборона вже спрацювала в Полтавській області. Сигнали тривоги охопили фактично всю країну. 

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