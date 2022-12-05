Йдеться про Мгарський Спасо - Преображенський чоловічий монастир Полтавської та Миргородської єпархії УПЦ та єпархіальне управління Кременчуцької та Лубенської єпархії УПЦ.

Співробітники Служби безпеки України проводять контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Полтавській області.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зокрема, йдеться про Мгарський Спасо - Преображенський чоловічий монастир Полтавської та Миргородської єпархії УПЦ та єпархіальне управління Кременчуцької та Лубенської єпархії УПЦ.

"Враховуючи збройну агресію РФ, дані заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку «русского мира» та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів", – наголосили в СБУ.

Наголошуєтсья, що всі дії відбуваються в межах чинного законодавства.

"За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень для виявлення осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України, та предметів, заборонених до обігу... Вкотре наголошуємо: у своїй діяльності СБУ діє виключно в межах Конституції України та чинного законодавства, а також з повагою ставиться до прав кожного громадянина на свободу вибору віросповідання і світогляду", – наголосили в спецслужбі.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Нагадаємо, 4 грудня фігурант скандалу, секретар єпархії Чернівецької філії УПЦ МП архімандрит Никита став єпископом.

25 листопада Никита (в миру – Андрій Сторожук) потрапив у скандал. Під час обшуків на території Чернівецько-Буковинської єпархії, в я кій він був секретарем, СБУ виявили його у спідній білизні з 17-річним хлопцем-хористом. Архимандрит заявив, що роздягнутися їх змусили працівники СБУ.

В ході обшуків також був виявлений російський паспорт у головного місцевого ієрарха, митрополита Чернівецького і Буковинського Мелетія. Також викрито листування керівників єпархії зі своїми московськими кураторами, в яких вони отримують “методички” щодо “особливостей” проведення церковних літургій після повномасштабного вторгнення.

30 листопада СБУ внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне провадження щодо невстановлених осіб Чернівецько-Буковинської єпархії, в діях яких наявні ознаки злочину, передбаченого ч.1 ст. 301-1 Кримінального кодексу (одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження).

За даними джерел, йдеться про керівника Чернівецько-Буковинського єпархіального управління митрополита Мелетія (Єгоренка) та секретаря архімандрита Никиту (Сторожука).

За результатами обшуків у приміщеннях єпархіального управління на ноутбуці було виявлено порнографічні матеріали за участі неповнолітніх (дитячу порнографію), які, за попередніми даними, не були завантажені з мережі інтернет, а відзняті на відеокамеру.