Останніми місяцями через втрату авіації Росія зменшила кількість бойових вильотів, – Міноборони Британії

Зараз вони виконують десятки місій на день, в той час як у березні – сотні.

Протягом останніх трьох місяців кількість бойових вильотів російської тактичної авіації над Україною сильно скоротилася. Зараз російські літаки виконують десятки місій на день, а в березні – до трьох сотень.

Наразі Росія втратила понад 60 літаків у конфлікті, ймовірно, включно з додатковими винищувачами-бомбардувальниками Су-24М FENCER і штурмовиком Су-25 FROGFOOT минулого тижня. Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії, опублікованому в твіттері.

Зменшення кількості вильотів, ймовірно, є наслідком тривалої високої загрози з боку української ППО, обмеження кількості годин польоту російських літаків та погіршення погодних умов.

"Оскільки російська тактика наземного нападу значною мірою залежить від візуальної ідентифікації та некерованих боєприпасів, російські ВПС, ймовірно, продовжуватимуть низькі темпи наземних ударів через погану зимову погоду", – припускають у британському міністерстві.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 05 December 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/KEWi93TjT1 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 5, 2022

Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ, станом на сьогодні росіяни втратили 281 літак і понад 260 вертольотів.