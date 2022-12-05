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Унаслідок ворожого обстрілу Купʼянська загинула жінка

Ворог бив ракетами С300. 

Унаслідок ворожого обстрілу Купʼянська загинула жінка
С300 (ілюстративне фото)
Фото: ЕРА/UPG

Російська армія вранці 5 грудня завдала удару ракетами С300 по цивільній інфраструктурі Купʼянська. За попередніми даними, загинула жінка.

Про це в Телеграм повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

"Після 4 години ранку росіяни вдарили ракетами типу С-300 по цивільній інфраструктурі Куп’янська. За попередніми даними правоохоронців, внаслідок ударів окупантів по Куп‘янську загинула жінка, детальна інформація уточнюється", – зазначив він. 

Внаслідок обстрілу виникла пожежа на СТО, також пошкоджені покрівлі приватних будинків. 

Крім Купʼянська, ворог стріляв артилерією по населених пунктах Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів. 

Протягом доби отримали травми внаслідок детонації вибухонебезпечних предметів двоє людей: 52-річний чоловік у Мерефі та 66-річний чоловік у селі Донецьке, що на Ізюмщині. Обоє госпіталізовані до медичних установ, стан постраждалих середній. 

"Мінна небезпека в області лишається високою, не намагайтеся самостійно знешкоджувати вибухонебезпечні предмети!" – наголосив Синєгубов.  

Нагадаємо, цієї ночі під ворожим ударом також перебував Кривий Ріг. Загинула одна людина, поранено трьох.  

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