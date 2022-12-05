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За минулу добу ЗСУ знищили ще 540 російських окупантів і один гелікоптер

Загалом Росія вже втратила в Україні 91 690 військових.

За минулу добу ЗСУ знищили ще 540 російських окупантів і один гелікоптер
Фото: надано автором

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 540 російських окупантів. Загальні втрати Росії в Україні вже складають близько 91 690 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.12 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 91690 (+540) осіб ліквідовано;
  • танків - 2924 (+2);
  • бойових броньованих машин - 5900 (+8);
  • артилерійських систем - 1914 (+6);
  • РСЗВ - 395 (+0);
  • засоби ППО - 211 (+1);
  • літаків - 281 (+0);
  • гелікоптерів - 264 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1582 (+9);
  • крилаті ракети - 531 (+0);
  • кораблі / катери - 16 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4497 (+18);
  • спеціальна техніка - 163 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, вчора українські зенітники збили вертоліт Ка-52 російських окупантів.

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