Ворог обстріляв жителів Херсона, які перебували на човні, є загибла, - Херсонська міськрада

Загибла разом із чоловіком на човні перетинали Дніпро, повертаючи з дачі у Голопристанському районі

В неділю, 4 грудня, російські військові обстріляли автоматною чергою човен в акваторії Дніпра та поранили 65-річну жінку, мешканку Херсона, в результаті чого вона загинула.

Про це повідомила міськрада Херсону.

"4 грудня автоматною чергою було поранено 65-річну жінку, яка разом із чоловіком на човні перетинали Дніпро, їдучи з дачі у Голопристанському районі. На жаль, жінка не вижила, повідомляють у відділі з питань цивільного захисту м.Херсона міськради. Чоловік не постраждав", - йдеться у повідомленні міської влади.

Нагадаємо, вчора Херсонська міська рада повідомила, що за два тижні 19 херсонців загинули від російських обстрілів. Із 20 листопада зафіксовано 169 "прильотів".