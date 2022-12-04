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За два тижні 19 херсонців загинули від російських обстрілів

Із 20 листопада зафіксовано 169 "прильотів".

За два тижні 19 херсонців загинули від російських обстрілів
Фото: Херсонська міська рада

У Херсоні протягом неділі, 4 грудня, зафіксовано 5 обстрілів.

Про це повідомляє Херсонська міська рада в своєму телеграм-каналі.

"Зокрема, ворог обстріляв будинки на вулицях Фабричній, Портовій, Сенявіна. Постраждалих немає", - наголошується в повідомленні.

Загалом із 20 листопада до 4 грудня зафіксовано 169 "прильотів". Загинули за цей час 19 осіб, ще 39 постраждали, зокрема одна дитина.

Нагадаємо, що в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації за минулу добу, 3 грудня, загинули двоє цивільних, ще семеро людей дістали поранення.

За даними МВС, понад 9 400 мирних жителів загинули і близько 6 800 отримали поранення внаслідок обстрілів росіянами цивільних об’єктів на території України.

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