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Росіяни обстріляли Покровську громаду на Дніпропетровщині, загинула людина

Інформацію щодо руйнувань з‘ясовують.

Росіяни обстріляли Покровську громаду на Дніпропетровщині, загинула людина
Фото: Валентин Резніченко/Дніпропетровська ОВА

Російські окупанти обстріляли 4 грудня Покровську громаду на Дніпропетровщині.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

За його словами, в результаті ворожих ударів загинув чоловік.

Лукашук додав, що інформацію про руйнування з‘ясовують.

Нагадаємо, протягом суботи, 3 грудня окупанти обстріляли Нікополь і населені пункти Покровської громади на Дніпропетровщині. Постраждалих не було.

У Нікополь прилетіло понад 30 снарядів. У результаті були понiвеченi два десятки приватних будинків, господарські споруди, електромережі та газогони.

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