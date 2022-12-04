Росіяни обстріляли Покровську громаду на Дніпропетровщині, загинула людина

Російські окупанти обстріляли 4 грудня Покровську громаду на Дніпропетровщині.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

За його словами, в результаті ворожих ударів загинув чоловік.

Лукашук додав, що інформацію про руйнування з‘ясовують.

Нагадаємо, протягом суботи, 3 грудня окупанти обстріляли Нікополь і населені пункти Покровської громади на Дніпропетровщині. Постраждалих не було.

У Нікополь прилетіло понад 30 снарядів. У результаті були понiвеченi два десятки приватних будинків, господарські споруди, електромережі та газогони.