Росіяни обстріляли Покровську громаду на Дніпропетровщині, загинула людина

Російські окупанти обстріляли 4 грудня Покровську громаду на Дніпропетровщині.
Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
За його словами, в результаті ворожих ударів загинув чоловік.
Лукашук додав, що інформацію про руйнування з‘ясовують.
Нагадаємо, протягом суботи, 3 грудня окупанти обстріляли Нікополь і населені пункти Покровської громади на Дніпропетровщині. Постраждалих не було.
У Нікополь прилетіло понад 30 снарядів. У результаті були понiвеченi два десятки приватних будинків, господарські споруди, електромережі та газогони.