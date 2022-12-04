У акції взяли участь родини та близькі військовослужбовців, що знаходяться в полоні.

3 грудня у Львові відбувся автопробіг на підтримку військовополонених. У акції взяли участь родини та близькі військовослужбовців що знаходяться в полоні, зокрема Асоціація родин захисників «Азовсталі» та спільнота з підтримки 24-ї ОМБр ім. Данила Галицького.

Про це повідомляє кореспондент LB.

«Сьогодні рідні захисників України організували автопробіг, щоб вкотре привернути увагу до проблем військовополонених. Ми хочемо наголосити що Росія порушує усі норми та конвенції міжнародного права, на дворі зима, хлопці не мають ні одягу, ні ліків, до них не допускають представників гуманітарних місій. Ми хочемо сказати, що готові передати Червоному хресту допомогу, щоб вони передали її нашим хлопцям. Ми закликаємо всіх світових лідерів, щоб вони включилися в цей процес», - зазначила представниця Асоціації родин захисників «Азовсталі» Ірина.

Близько 50 автомобілів з державною символікою та символікою підрозділів «АЗОВ» та 24-ї ОМБр рушили від торговельного центру «Victoria Gardens» до центру міста. Колона пройшла повз пам’ятник Степану Бандері та Оперний театр. Наприкінці автопробігу на площі біля пам’ятника Міцкевичу відбувся мітинг. Водночас з акцією у Львові родини військовополонених, що перебувають у Києві влаштували автопробіг у столиці.

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Нагадаємо, що 17 листопада у Львові рідні полонених Азовсталі доєдналися до всеукраїнської акції “Чекаю тебе”.