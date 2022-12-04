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Росіяни втратили вбитими на війні в Україні вже понад 91 тис. осіб

За добу знищено ще 5 ворожих танків.

Росіяни втратили вбитими на війні в Україні вже понад 91 тис. осіб
Фото: надано автором

Українські захисники за останню добу знищили ще 550 окупантів та збили ворожий літак. З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже понад 91 тисячу військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 4 грудня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 91150 (+550) осіб ліквідовано,
  • танків - 2922 (+5) од,
  • бойових броньованих машин - 5892 (+6) од,
  • артилерійських систем - 1908 (+2) од,
  • РСЗВ - 395 (+0) од,
  • засоби ППО - 210 (+0) од,
  • літаків - 281 (+1) од,
  • гелікоптерів - 263 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1573 (+1),
  • крилаті ракети - 531 (+0),
  • кораблі/катери - 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4479 (+7) од,
  • спеціальна техніка - 163 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.

Нагадаємо, що на Бахмутському та Авдіївському напрямках окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій, намагаються покращити тактичне положення. 

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