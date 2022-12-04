​За добу українські військові відбили 17 атак росіян на Донбасі, – Генштаб

Учора ЗСУ відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Площанка і Білогорівка на Луганщині та Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Водяне, Первомайське, Веселе, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Протягом минулої доби противник завдав 10 ракетних, 16 авіаційних ударів, а також здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення. Ракетних ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури населених пунктів Шевченкове Харківської області та Краматорськ на Донеччині.

Зберігається загроза завдання ворогом ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв з мінометів населені пункти Сопич та Тимофіївка Сумської області.

На Слобожанському напрямку обстрілів з артилерії зазнали райони понад десяти населених пунктів. Серед них – Одноробівка, Стрілеча, Нескучне, Тернова, Стариця, Огірцеве, Черняків, Чугунівка та Дворічна Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону. Здійснив обстріли з танків та різнокаліберної артилерії по районах Синьківки, Табаївки, Берестового і Вишневого Харківської області та Макіївки, Площанки і Білогорівки на Луганщині.

На Бахмутському та Авдіїівському напрямках окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій, намагаються покращити тактичне положення. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали, зокрема, райони Серебрянки, Верхньокам’янського, Білогорівки, Яковлівки, Соледара, Бахмута, Курдюмівки, Південного, Авдіївки, Опитного, Водяного, Первомайського, Невельського, Красногорівки, Веселого, Марʼїнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ворог веде оборону. Вогневому впливу він піддав райони населених пунктів Велика Новосілка, Вугледар, Пречистівка та Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог обороняється. Артилерійські обстріли зафіксовано, зокрема, біля Оріхова Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти також ведуть оборону. Здійснюють обстріли з мінометів, ствольної і реактивної артилерії по позиціях наших військ, а також населених пунктах Дніпропетровської та Херсонської областей. Не припиняється вогневий терор мирних жителів Херсона.

Щодо втрат російських окупантів. За уточненою інформацією, у період з 28 по 30 листопада цього року до 70 поранених та понад 230 загиблих російських загарбників доправлено до лікарняних закладів тимчасово окупованих населених пунктів Донецької та Луганської областей. Окрім того, 2 грудня, до місцевої лікарні Мелітополя привезли чергову партію поранених та тіла загиблих окупантів.

Триває мародерство та грабіж місцевого населення на тимчасово зайнятих ворожими військами територіях. Із місцевих магазинів Нової Каховки російські загарбники вивозять весь товар та обладнання, включно з морозильними камерамии та касовими апаратами. А в Новомиколаївці Запорізької області, окупанти чисельністю до 100 осіб 2 грудня поточного року організували перевірку документів місцевих жителів, вилучення особистих цінних речей та побутової техніки.

Крім того, в населених пунктах тимчасово зайнятої Херсонської області, російські загарбники погрозами позбавлення батьківських прав примушують місцеве населення віддавати дітей до навчальних закладів для навчання за російською програмою.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 22 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.Також українські воїни збили ворожий літак “Су-25” та безпілотний літальний апарат типу “Орлан-10”.

Підрозділи українських ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили 2 пункти управління, склад боєприпасів, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки а також район зосередження засобів артилерії.

Нагадаємо, додому з російського полону повернулися ще 50 українських воїнів. Серед них – оборонці Маріуполя і Азовсталі.