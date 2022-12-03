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Зеленський про $60 за барель російської нафти: серйозним рішення встановити таку межу не назвеш

“Цілком комфортна для бюджету держави-терориста”.

Зеленський про $60 за барель російської нафти: серйозним рішення встановити таку межу не назвеш
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Ціна 60 доларів за барель сирої нафти, нафтових масел та масел, отриманих з бітумінозних матеріалів з РФ, яку встановила Рада Європейського Cоюзу, є цілком комфортною для бюджету держави-терориста.

Про це йдеться у сьогоднішньому зверненні президента України Володимира Зеленського.

“Зараз у світі завершилась – на жаль, без серйозних рішень – дискусія щодо прайс-кепів, тобто щодо обмеження експортної ціни російської нафти. Бо не назвеш серйозним рішення встановити таку межу для російських цін, яка цілком комфортна для бюджету держави-терориста. Росія вже завдала колосальних збитків усім країнам світу свідомою дестабілізацією енергоринку. А світ ніяк не може наважитися на її справжнє енергетичне роззброєння. Це слабка позиція”, –  сказав він.

Президент додав, що це лише питання часу, коли все одно доведеться застосовувати сильніші інструменти. 

“Шкода, що цей час буде втрачений. Логіка очевидна: якщо обмеження ціни на російську нафту – 60 доларів замість, наприклад, 30, про які говорили, зокрема, Польща та країни Балтії, то російський бюджет отримає на рік близько 100 мільярдів доларів”, – сказав Зеленський.

Ці гроші підуть не тільки на війну й не тільки на подальше спонсорування Росією інших, інших терористичних режимів та організацій, підкреслив очільник України.

“Ці гроші підуть і на подальшу дестабілізацію якраз тих країн, які намагаються зараз уникнути серйозних рішень”, – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, обмеження стосуються тієї продукції, яка походить або експортується з Росії. Нововведення набуде чинності з 5 грудня.

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