Що робити, якщо у вас виникла прострочка за кредитом?

Хоча кредит може бути корисним за певних обставин, але він також може перетворитися на серйозну фінансову проблему, якщо ви затримаєте платежі. Проблеми за невиплату за позикою можуть набувати форми величезних комісій, штрафів, погіршення кредитної історії або навіть судового позову від кредитора.

Перш ніж взяти кредит онлайн, потрібно оцінити всі ризики та переваги, уважно прочитати договір перед підписанням, а також вивчити всі негативні наслідки у разі невиплати. На Finance.ua ви знайдете тільки актуальну інформацію про особисті фінанси, ринок кредитування та безпечне запозичення в Україні.

Що буде, якщо не заплатити за кредит

Коли людина не повертає суму кредиту навіть після встановленого терміну, кожен банк вживає необхідних заходів для повернення грошей:

З вами зв'яжеться кредитор. Деякі банки можуть запропонувати пільговий період без комісій чи штрафів, пролонгацію чи рефінансування. Ваша кредитна історія, швидше за все, постраждає через невиконання зобов'язань щодо оплати. Ваш кредитор стягне плату за прострочення платежу і зв'яжеться з вами, якщо ви ще не зв'язувалися. Ваш кредитор може подати заяву до суду.

Не варто забувати, що вашу справу також можуть передати в колекторську контору. Тому не варто уникати дзвінків — намагайтеся якнайшвидше повідомити банку про фінансові складнощі, щоб знайти компроміс.

Прострочення кредиту негативно позначиться на вашій кредитоспроможності. Мало того, що ваша кредитна історія серйозно постраждає, ви, ймовірно, боротиметеся за отримання нового кредиту протягом багатьох років. І навіть якщо ви зможете отримати нову позику, у вас виникнуть проблеми з фіксуванням адекватної процентної ставки.

Чим довше ви прострочуєте платежі, тим більше збитків.

Звернення до кредитора

Слід зазначити, що позичальнику потрібно якнайшвидше звернутися до банку, не чекаючи несплати за кредитом. Клієнт повинен звернутися до спеціалістів банку з письмовою заявою. У заявці необхідно зазначити причину невиконання своїх зобов'язань. Позитивний вихід із ситуації необхідний не лише вам, а й банку — чим раніше буде врегульовано питання, тим швидше ви ухвалите взаємовигідне рішення:

зменшення ставки винагороди;

зміна валюти позики;

відстрочка платежу;

зміна методу погашення чи черговості погашення;

збільшення терміну дії договору.

Відстрочення платежу чи реструктуризація боргу — таке рішення дозволить знайти кошти, внести платіж та не турбуватися про те, чим загрожує прострочення.

Чим раніше боржник звернеться до кредитора, тим вищі шанси на пролонгацію позики.