До узбережжя Одещини штормом знову винесло якірну міну.
Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".
За інформацією військових, небезпечну знахідку вчасно виявили і контрольовано знищили.
"Нагадуємо, що морське узбережжя залишається лінією оборони, а штормова погода може сприяти винесенню до берега подібних морських "сюрпризів". Враховуйте під час організації дозвілля та перебування на зазначених територіях". - наголосили в ОК "Південь".
Нагадаємо, на початку листопада через шторм на один із пляжів Одеси винесло якірну міну.
Влітку на пляжі в Затоці в Одеській області на міні підірвалася група чоловіків.