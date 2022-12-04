Її вчасно виявили і контрольовано знищили.

До узбережжя Одещини штормом знову винесло якірну міну.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

За інформацією військових, небезпечну знахідку вчасно виявили і контрольовано знищили.

"Нагадуємо, що морське узбережжя залишається лінією оборони, а штормова погода може сприяти винесенню до берега подібних морських "сюрпризів". Враховуйте під час організації дозвілля та перебування на зазначених територіях". - наголосили в ОК "Південь".

Нагадаємо, на початку листопада через шторм на один із пляжів Одеси винесло якірну міну.



Влітку на пляжі в Затоці в Одеській області на міні підірвалася група чоловіків.