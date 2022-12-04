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До Ефіопії відправили друге судно зі 30 тисячами тонн пшениці

Перший балкер прибув 3 грудня до порту Джибуті зі 25 тисячами тонн зерна.

До Ефіопії відправили друге судно зі 30 тисячами тонн пшениці
Фото: Пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України

4 грудня уже друге судно (BC CALLISTO) відправилося до Ефіопії зі 30 тисячами тонн пшениці.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"Перше судно NORD VIND вчора прибуло до порту Джибуті, звідки 25 тис. тонн гуманітарної пшениці від України буде доставлено мешканцям Ефіопії", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, за інформацією відомства, у порту Чорноморська завантажують зерном іще два балкери - NEVA та RUBYMAR. Вони доставлять 55 тис. тонн гуманітарної пшениці для Сомалі та Судану. 

Як зазначили в міністерстві, за два дні порти Великої Одеси відправили дев'ять суден зі 336 тисячами тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи. 

Загалом від старту "зернової ініціативи" з України експортували 13 млн тонн продовольства.

Нагадаємо, перше судно в межах української гуманітарної програми "Зерно з України" прибуло до Ефіопії 3 грудня.

В Адміністрації морських портів повідомили, що черга суден "зернового коридору" у Босфорській протоці уже сягнула 96 і буде збільшуватися, якщо не збільшити кількість інспекцій на добу.

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