У межах програми “Grain from Ukraine” до Ефіопії прийшло перше судно

Другий корабель попрямує до цієї африканської країни наступного тижня.

Перше судно в межах української гуманітарної програми “Зерно з України” 3 грудня прибуло до Ефіопії.

Про це йдеться на сайті президента.

До порту Дорале доправлено 25 тис. тонн української пшениці.

Друге судно, завантаження якого завершується в українському порту Чорноморськ, наступного тижня попрямує до Ефіопії з 30 тис. тонн пшениці на борту.

Третє судно доправить 25 тис. тонн гуманітарної пшениці у Сомалі (завантаження в Одеському порту).

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський оголосив про гуманітарну програму “Зерно з України” 15 листопада, під час саміту “Групи двадцяти”.

26 листопада ініціатива Глави держави, спрямована на допомогу продовольством країнам Африки та Азії, що потерпають від голоду, була офіційно започаткована на установчому “International Summit оn Food Security”, у межах якого до програми долучилися понад 30 країн і міжнародних організацій.

Загалом у межах гуманітарної ініціативи наша держава планує відправити понад 60 суден до Ефіопії, Судану, Південного Судану, Сомалі, Конго, Кенії, Ємену тощо.

Австрія, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Греція, Естонія, ЄС, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Катар, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словенія, США, Туреччина, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія, Швеція, НАТО й ООН, інші партнери підтримали українську програму. На її реалізацію залучено понад 180 млн доларів США.