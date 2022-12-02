На програму екстреного відновлення у 2023 році Україні знадобиться $17 млрд, - Шмигаль

Для реалізації програми екстреного відновлення Україні у 2023 році знадобиться $17 млрд.
Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, щоб залучити ці кошти, Україна контактує з міжнародними партнерами. Також розраховують на долучення до цієї роботи реорганізованого Мінінфраструктури.
Наразі кабмін виділив регіонам понад 5 млрд грн. кошти отримали області, які найбільше потерпіли від бойових дій.
"Це кошти саме для відновлення критичної інфраструктури та інших пріоритетних речей, які дають змогу повертати життя в наші громади, міста та села. Ми працюємо, щоб кожна родина була зі світлом, теплом, водою та зв’язком. Відновлюємо критично важливі дороги, мости та переправи", - сказав Шмигаль.
Він додав, що в Україні вже розчистили понад дві тисячі кілометрів доріг, звели понад 70 переправ та відновили тисячі об'єктів.
Нагадаємо, Норвегія планує багаторічну підтримку у відбудові України.
Тим часом уряд виділить 100 мільйонів гривень для першочергового відновлення Херсонщини.