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На програму екстреного відновлення у 2023 році Україні знадобиться $17 млрд, - Шмигаль

Наразі в регіони скерували понад 5 млрд грн.

На програму екстреного відновлення у 2023 році Україні знадобиться $17 млрд, - Шмигаль
Денис Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua

Для реалізації програми екстреного відновлення Україні у 2023 році знадобиться $17 млрд.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, щоб залучити ці кошти, Україна контактує з міжнародними партнерами. Також розраховують на долучення до цієї роботи реорганізованого Мінінфраструктури.

Наразі кабмін виділив регіонам понад 5 млрд грн. кошти отримали області, які найбільше потерпіли від бойових дій.

"Це кошти саме для відновлення критичної інфраструктури та інших пріоритетних речей, які дають змогу повертати життя в наші громади, міста та села. Ми працюємо, щоб кожна родина була зі світлом, теплом, водою та зв’язком. Відновлюємо критично важливі дороги, мости та переправи", - сказав Шмигаль.

Він додав, що в Україні вже розчистили понад дві тисячі кілометрів доріг, звели понад 70 переправ та відновили тисячі об'єктів.

Нагадаємо, Норвегія планує багаторічну підтримку у відбудові України.

Тим часом уряд виділить 100 мільйонів гривень для першочергового відновлення Херсонщини.

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